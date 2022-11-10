Рано робити заяви, потрібно дочекатися закріплення: Гуменюк про Снігурівку

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"Кожен населений пункт, який нами звільняється наразі – це, звісно, радість людей. Але все ж таки треба усвідомлювати, що звільнення населеного пункту – це комплекс великих заходів, зокрема пов'язаний з безпекою і особового складу підрозділів, які над цим працюють, і місцевих мешканців. Треба усвідомлювати, що ворог надто близько і б'є дуже потужно. Тому передчасно робити такі заяви, необхідно дочекатися моменту, коли заходи будуть виконані в повній мірі, і ми зможемо закріпитися. І тільки після цього офіційно повідомити про відповідну роботу", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо

На тлі інформації про звільнення міста Снігурівка у Миколаївській області голова ОВА Віталій Кім заявив, що представники влади району вже близько і для міста готують гуманітарну допомогу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував емодзі пташки, що виглядає як натяк на тлі кадрів зі Снігурівки, які почали з'являтися у мережі 10 листопада.