Перебои со светом до сих пор в полтысячи городов и сел в семи регионах - МВД

Детали

По словам Евгения Енина, которого цитирует пресс-служба МВД, "проблема с электроснабжением существует в 524 населенных пунктах семи регионов нашего государства". "В частности, это 112 населенных пунктов Харьковской, 95 Донецкой областях, почти столько же в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Также проблема с питанием в 43 населенных пунктах Луганской и в 14 пунктах Сумской областей", - цитирует Енина пресс-служба.

По его словам, спасатели ГСЧС продолжают обеспечивать некоторые объекты инфраструктуры мобильными электрогенераторами. "Следует отметить, что из-за аварийного отключения света люди начинают отапливать дом альтернативными приборами обогрева, из-за чего участились случаи отравления угарным газом. На протяжении суток есть жертвы: это ребенок в Кривом Роге, два человека на Волыни и есть еще трое госпитализированных в Киевской области", - проинформировал первый замминистра.

Также он сообщил, что статистика отравлений растет, поэтому следует обратить внимание на правила безопасности и обращения с угарным газом, особенно в помещениях.

"ГСЧС Украины продолжает развертывать Пункты несокрушимости, созданные по инициативе Офиса Президента Украины, уже открыто около 1000 пунктов по Украине, где каждый человек может найти убежище во время длительного отключения электроэнергии, а также согреться, выпить теплого чая, зарядить гаджеты и получить мобильную связь. Также видим рост посещения рядовыми гражданами отделений полиции, где мы так же помогаем", - отметил Енин.

Дополнение

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света. На сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме составляет 27%.