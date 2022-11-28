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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Перебої зі світлом досі у пів тисячі міст і сіл у семи регіонах - МВС

Перебої зі світлом досі у пів тисячі міст і сіл у семи регіонах - МВС

Київ • УНН

 • 835683 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Проблема з електропостачанням зберігається у понад пів тисячі населених пунктах у семи регіонах України, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

За словами Євгенія Єніна, якого цитує пресслужба МВС, "проблема з електропостачанням існує у 524 населених пунктах семи регіонів нашої держави". "Зокрема, це 112 населених пунктів Харківщини, 95 Донецької області, майже стільки ж у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Так само є проблема із живленням у 43 населених пунктах Луганщини й у 14 пунктах Сумщини", - цитує Єніна пресслужба.

З його слів, рятувальники ДСНС продовжують забезпечувати деякі об’єкти інфраструктури мобільними електрогенераторами. "Слід зазначити, що через аварійне відключення світла люди починають опалювати будинок альтернативними приладами обігріву, через що почастішали випадки отруєння чадним газом. Упродовж доби є жертви: це дитина у Кривому Розі, дві особи на Волині та маємо ще трьох госпіталізованих на Київщині", - поінформував перший заступник міністра.

Також він повідомив, що статистика отруєнь зростає, тож слід звернути увагу на правила безпеки та поводження з чадним газом, особливо у приміщеннях.

"ДСНС України продовжує розгортати Пункти незламності, які створені за ініціативи Офісу Президента України, вже відкрито близько 1000 пунктів по Україні, де кожна людина може знайти прихисток під час довготривалого відключення електроенергії, а також зігрітися, випити теплого чаю, зарядити гаджети та отримати мобільний зв’язок. Також бачимо зростання відвідування пересічними громадянами відділків поліції, де ми так само допомагаємо", - зауважив Єнін.

Доповнення

У всіх регіонах України ввели аварійні відключення світла. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі становить 27%.

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