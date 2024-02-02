Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию

Министерство социальной политики не блокирует банковские карты пенсионеров, на которых нет движения средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Минсоцполитики назвали информацию о якобы блокировании неактивных банковских карточек пенсионеров некорректной, сообщает УНН.

В последние дни в СМИ распространяется некорректная информация от имени Минсоцполитики о якобы возможной блокировке банковских карточек пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них. Обращаем внимание, что Минсоцполитики не давало никаких комментариев относительно любого блокирования банковских карточек украинских граждан - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как отмечается, ни одной нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Кроме того, Минсоцполитики не имеет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт.

Как указали в Минсоцполитики, новость, которая была некорректно интерпретирована отдельными СМИ, касается другого.

Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской карточкой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карте нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет - указали в ведомстве.

Причина этого - то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения рф, проживает на временно оккупированной территории.

"В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ (и ею впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, возрастают в разы", - отметили в Минсоцполитики.

Поэтому, для продолжения выплат такому лицу, государство должно получить подтверждение, что пенсионер сейчас пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свою личность, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется ему на карточку.

"Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет. Информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности", - резюмировали в ведомстве.

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