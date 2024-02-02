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Пенсіонерам не будуть блоковувати неактивні банківські картки - в Мінсоцполітики спростували інформацію

Пенсіонерам не будуть блоковувати неактивні банківські картки - в Мінсоцполітики спростували інформацію

Київ • УНН

 • 19219 перегляди

Міністерство соціальної політики спростувало повідомлення про блокування неактивних банківських карток пенсіонерів, заявивши, що не має на це ні повноважень, ні можливості.

Міністерство соціальної політики не блокує банківські картки пенсіонерів, на яких немає руху коштів. Про це повідомила пресслужба відомства. У Мінсоцполітики назвали інформацію щодо начебто блокування неактивних банківськівських карток  пенсіонерів некоректною, повідомляє УНН. 

Останніми днями у ЗМІ поширюється некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них. Звертаємо увагу, що Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян

- йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Як зазначається, жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. Крім того,  Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток. 

Як вказали в Мінсоцполітики, новина, яка була некоректно інтерпретована окремими ЗМІ, стосується іншого. 

Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок

- вказали у відомстві.

Причина цього – те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до початку повномасштабного вторгнення рф, проживає на тимчасово окупованій території. 

"В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази", - наголосили в Мінсоцполітики. 

Тому, для продовження виплат такій особі, держава має отримати підтвердження, що пенсіонер наразі користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку.

"Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок. Інформація щодо можливого блокування картки не відповідає дійсності",  - резюмували у відомстві. 

Українські громадяни за кордоном, при досягненні пенсійного віку, зможуть оформити пенсію дистанційно: інструкція12.01.24, 11:50 • 83209 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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