Пациентку с тяжелой пневмонией с Першотравенска перевезли в Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Днепре, в областной больнице имени Мечникова, спасают больную с тяжелой пневмонией, которую привезли с Першотравенска, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.
"Пациентку с тяжелой пневмонией с Першотравенска спасают в Мечникова. Ее доставили на девятый день болезни с тяжелой дыхательной недостаточностью. По информации, насыщение ее крови кислородом всего 69%. Сегодня врачи в реанимации продолжают бороться за ее жизнь", - говорится в сообщении.
Рыженко отметил, что наиболее тяжелых пациентов с подозрениями на коронавирус готова принимать именно больница им. Мечникова.
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Напомним, что, по данным Минздрава, на 9:00 10 апреля зафиксировано 52 случая коронавируса в Днепропетровской области.