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Пацієнтку із тяжкою пневмонією з Першотравенська перевезли у Дніпро

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Дніпрі, в обласній лікарні імені Мечникова, рятують хвору з тяжкою пневмонією, яку привезли з Першотравенська, де зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.

“Пацієнтку із важкою пневмонією з Першотравенська рятують в Мечникова. Її доставили на дев’ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю. За інформацією, насичення її крові киснем всього 69%. Сьогодні лікарі в реанімації продовжують боротися за її життя”, — йдеться у повідомленні.

Риженко зазначив, що найбільш тяжких пацієнтів з підозрами на коронавірус готова приймати саме лікарня ім. Мечникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У церкві на Дніпропетровщині, де стався спалах COVID-19 серед прихожан, провели обшуки

Нагадаємо, що, за даними МОЗ, на 9 годину 10 квітня зафіксовано 52 випадки коронавірусу в Дніпропетровській області.

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