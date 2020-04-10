Пацієнтку із тяжкою пневмонією з Першотравенська перевезли у Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Дніпрі, в обласній лікарні імені Мечникова, рятують хвору з тяжкою пневмонією, яку привезли з Першотравенська, де зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.
“Пацієнтку із важкою пневмонією з Першотравенська рятують в Мечникова. Її доставили на дев’ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю. За інформацією, насичення її крові киснем всього 69%. Сьогодні лікарі в реанімації продовжують боротися за її життя”, — йдеться у повідомленні.
Риженко зазначив, що найбільш тяжких пацієнтів з підозрами на коронавірус готова приймати саме лікарня ім. Мечникова.
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Нагадаємо, що, за даними МОЗ, на 9 годину 10 квітня зафіксовано 52 випадки коронавірусу в Дніпропетровській області.