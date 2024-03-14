Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны разведали вражеский склад россиян во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму. Именно здесь хранятся ракеты и другое вооружение, которые используются для нанесения ударов по мирным городам Украины. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По информации партизан, именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используется для нанесения ударов по мирным городам Украины.

Координаты: 44,6876475, 33,5817732.

Мы отметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана Сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям, - говорится в сообщении.

Напомним

По данным подпольного движения "АТЕШ", россияне значительно сократили количество военных кораблей в районе Крымского моста, на боевом дежурстве там находятся только корабли береговой обороны.