Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили российские комплексы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

На этот раз они обнаружили несколько зенитно-ракетных комплексов, лишенных маскировки.

Так, на аэродроме города Джанкой дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никак не замаскированы. По нашей информации, начальник боевого расчета, который был направлен на аэродром, неоднократно подавал заявки на получение маскировочных сетей, но ответа так и не получил - резюмировали партизаны.

В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

Отмечается, что российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически не хватает.

Напомним

В "АТЕШ" выяснили, что бойцов ПВО, которые не смогли отразить атаки украинских дронов в оккупированном Крыму, в рамках наказания могут отправить на передовую.