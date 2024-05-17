Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

Агенты "АТЕШ" обнародовали данные о работе инженерного состава чф россии в Бахчисарайском районе, передает УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения.

"Выше Старого города, на плато Сувлу-Кая, располагается ключевая инженерная кладовая Черноморского флота. Воинская часть 63876 - это 758-й центр материально-технического обеспечения (758 ЦМТС), с адресом на улице Лесная, 3, а также дополнительное подразделение по адресу Лесная, 1. Хотя адреса различаются, фактически это один большой складской комплекс", - говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

Партизаны зафиксировали активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, что указывает на важность этого объекта для операций вражеских.

АТЕШ продолжает тщательно мониторить деятельность врага, чтобы обеспечить эффективное сопротивление.