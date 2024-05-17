Партизани виявили ключовий інженерний об'єкт Чорноморського флоту рф: що відомо
Київ • УНН
Партизани АТЕШ оприлюднили дані про ключовий інженерний об'єкт Чорноморського флоту росії, розташований під Бахчисараєм, який активно використовує засоби радіоелектронної боротьби для придушення зв'язку.
Агенти "АТЕШ" оприлюднили дані щодо роботи інженерного складу чф росії в Бахчисарайському районі, передає УНН із посиланням на повідомлення партизанського руху.
"Вище Старого міста, на плато Сувлу-Кая, розташовується ключова інженерна комора Чорноморського флоту. Військова частина 63876 - це 758-й центр матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТС), з адресою на вулиці Лісова, 3, а також додатковий підрозділ за адресою Лісова, 1. Хоча адреси різняться, фактично це один великий складський комплекс", - йдеться у повідомленні.
Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"14.05.24, 12:13 • 103389 переглядiв
Партизани зафіксували активне використання РЕБ для придушення зв'язку в цьому районі, що вказує на важливість цього об'єкта для операцій ворожих.
АТЕШ продовжує ретельно моніторити діяльність ворога, щоб забезпечити ефективний опір.