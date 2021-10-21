Парламентский комитет получил документы об отстранении Третьяковой от заседаний
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины получил документы для рассмотрения вопроса об отстранении председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой от пяти заседаний из-за ее высказывания о смерти нардепа Антона Полякова. Об этом журналисту УНН сообщил председатель регламентного комитета Сергей Кальченко.
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“Получил (документы — ред.) позавчера (19 октября — ред.)”, — сказал Кальченко.
Детали
По его словам, рассмотреть отстранение Третьяковой планируют на следующем заседании комитета. “Пока не готов сказать (когда следующее заседание комитета — ред.)”, — добавил Кальченко.
Контекст
Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “Слуг народа” отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.
В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.
Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.
Однако первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” в парламенте Александр Корниенко заявил, что с отстранением от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и от заседаний Верховной Рады на 5 дней Галины Третьяковой могут возникнуть проблемы.