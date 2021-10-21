Парламентський комітет отримав документи про відсторонення Третякової від засідань

Цитата

“Отримав (документи — ред.) позавчора ( 19 жовтня — ред.)”, — сказав Кальченко.

Деталі

За його словами, розглянути відсторонення Третякової планують на наступному засіданні комітету. “Ще не готовий сказати ( коли наступне засідання комітету — ред.)”, — додав Кальченко.

Контекст

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

Проте перший заступник голови фракції “Слуга народу” у парламенті Олександр Корнієнко заявив, що з відстороненням з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та від засідань Верховної Ради на 5 днів Галини Третьякової можуть виникнути проблеми.