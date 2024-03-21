Парламент усилил социальную защиту военнослужащих и полицейских

Верховная рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". В частности, документ предоставляет возможность находиться на лечении до 12 месяцев без необходимости через 4 месяца лично проходить ВВК. Об этом в четверг сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Парламент принял законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. ЗА в целом - 296 - сообщил Железняк в соцсетях.

Как отметил Железняк, профильный комитет значительно доработал законопроект:

поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию;

установлено на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.



Кроме того, по словам Железняка, ко второму чтению изъяты все нормы о запрете военным распространять в медиа и сети Интернет.



Напомним

24 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".