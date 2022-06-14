Париж выступает за положительный сигнал украинской заявке в ЕС, однако для вступления есть препятствие - МИД Франции

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский Союз должен быть открыт для заявки Украины на членство, однако вступление страны в ЕС может длиться годы или даже десятилетия. Об этом заявил министр-делегат при МИДе Франции по европейским делам Клеман Бон в интервью France Inter, пишет УНН.

Цитата

"Европейская комиссия даст нам вывод о том, признавать ли Украину кандидатом на вступление в Европейский союз. Главы государств и правительств примут решение в конце июня… Я думаю, что мы должны дать этот сигнал Украине, быть открытыми для этой кандидатуры", - сказал он.

Детали

После этого он отметил, что запуск процесса присоединения требует времени.

"Прежде всего, это страна, находящаяся в состоянии войны, срочность заключается в том, чтобы остановить войну, восстановить Украину, а затем сделать так, чтобы она присоединилась на хороших условиях, как для ЕС, так и для Украины", - подчеркнул министр, которого цитирует Sud Ouest.

Контекст

Европейская комиссия накануне провела ознакомительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Первые две страны, вероятнее всего, получат положительное решение, но с некоторыми условиями.

Окончательное решение ЕК ожидается в конце недели. После этого вопрос будет вынесен на саммит ЕС в конце месяца.

Ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, имеет ли вообще будущее европейский проект, считает Президент Владимир Зеленский.

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