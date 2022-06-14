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Париж виступає за позитивний сигнал українській заявці в ЄС, проте для вступу є перешкода - МЗС Франції

Париж виступає за позитивний сигнал українській заявці в ЄС, проте для вступу є перешкода - МЗС Франції

Київ • УНН

 • 675776 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейський Союз має бути "відкритий" для заявки України на членство, проте вступ країни до ЄС може тривати роки або навіть десятиліття. Про це заявив міністр-делегат при МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон в інтерв'ю France Inter, пише УНН.

Цитата

"Європейська комісія дасть нам висновок про те, чи визнавати Україну кандидатом на вступ до Європейського союзу. Очільники держав та урядів ухвалять рішення наприкінці червня… Я думаю, що ми маємо дати цей сигнал Україні, бути відкритими для цієї кандидатури", - сказав він.

Деталі

Після цього він зазначив, що запуск процесу приєднання вимагає часу.

"Передусім, це країна, яка перебуває в стані війни, терміновість полягає в тому, щоб зупинити війну, відновити Україну, а потім зробити так, щоб вона приєдналася на хороших умовах, як для ЄС, так і для України", - наголосив міністр, якого цитує Sud Ouest.

Контекст

Європейська комісія напередодні провела ознайомчі дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Перші дві країни, найімовірніше, отримають позитивне рішення, але з деякими умовами.

Остаточне рішення ЄК очікується наприкінці тижня. Після цього питання буде винесено на саміт ЄС наприкінці місяця.

Відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи взагалі має майбутнє європейський проект, вважає Президент Володимир Зеленський.

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