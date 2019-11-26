Папа Римский видит позитив в переговорах между Россией и Украиной

“Все, что можно сделать для того, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры при посредничестве посредников, должно делаться регулярно, и это дает результаты. Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а о переговорах по обмену пленными, и это было положительно. Сейчас стороны планируют установить особый режим управления на Донбассе. Ведутся дискуссии. Это положительный шаг”, — отметил Франциск.

Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета, летевшего в Рим из Японии, которую ранее тот посетил с апостольским визитом. Следует заметить, что пролетая над Россией Папа направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину, в частности, пожелав ему мира.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии.