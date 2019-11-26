Папа Римський бачить позитив у переговорах між Росією та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Папа Римський Франциск коментуючи тему відновлення миру на планеті, як взірець навів переговори між Україною та Росією у Нормандському форматі. Про це пише УНН із посиланням на Vatican News.
“Все, що можна зробити для того, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори за посередництва посередників, повинно робитися регулярно, і це дає результати. Наприклад, у випадку України і Росії йшлося не про зброю, а про переговори з обміну полоненими, і це було позитивно. Зараз сторони планують встановити особливий режим урядування на Донбасі. Ведуться дискусії. Це позитивний крок”, — зазначив Франциск.
Понтифік відповідав на питання журналістів на борту літака, що летів до Риму з Японії, яку раніше той відвідав з апостольським візитом. Слід зауважити, що пролітаючи над Росією Папа направив вітання президенту РФ Володимиру Путіну, зокрема, побажав йому миру.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав оцінити ризики використання атомної енергії.