Папа Римский объявил дату канонизации Карло Акутиса: 27 апреля в Ватикане
Киев • УНН
Папа Франциск объявил дату канонизации Карло Акутиса - 27 апреля 2025 года. Подросток, который умер от лейкемии в 2006 году, прославился созданием религиозных веб-сайтов и популяризацией католических чудес.
Папа Франциск объявил, что канонизация итальянского подростка Карло Акутиса, которого считают первым святым цифровой эры, состоится в следующем году. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Церемония канонизации состоится 27 апреля 2025 года в Ватикане, в рамках Юбилея подростков.
Карло Акутис, который умер в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии, был известен своей работой в сфере веб-дизайна и использовании технологий для популяризации католических чудес. В 2020 году Папа Франциск провозгласил его блаженным, а в мае 2024 года было подтверждено второе чудо, приписываемое заступничеству Акутиса, что открыло путь к канонизации.
Акутис, которого называют "святым покровителем Интернета", получил известность благодаря своему вкладу в создание вебсайтов для религиозных целей. Его могила в Ассизи стала местом паломничества для католиков со всего мира.
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации24 мая 2024, 11:46 • 114678 просмотров