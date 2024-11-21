Папа Римский объявил дату канонизации Карло Акутиса: 27 апреля в Ватикане

Папа Франциск объявил, что канонизация итальянского подростка Карло Акутиса, которого считают первым святым цифровой эры, состоится в следующем году. Об этом сообщает AP, передает УНН.

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Церемония канонизации состоится 27 апреля 2025 года в Ватикане, в рамках Юбилея подростков.

Карло Акутис, который умер в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии, был известен своей работой в сфере веб-дизайна и использовании технологий для популяризации католических чудес. В 2020 году Папа Франциск провозгласил его блаженным, а в мае 2024 года было подтверждено второе чудо, приписываемое заступничеству Акутиса, что открыло путь к канонизации.

Акутис, которого называют "святым покровителем Интернета", получил известность благодаря своему вкладу в создание вебсайтов для религиозных целей. Его могила в Ассизи стала местом паломничества для католиков со всего мира.

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации