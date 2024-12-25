Папа Франциск в рождественском послании призвал, чтобы "замолчало оружие" в Украине

Папа Римский Франциск в рождественском послании призвал, чтобы «замолчало оружие» в Украине, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

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«Пусть же замолчит оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит отваги открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира», - сказал Папа Франциск.

«Пусть же замолчит оружие на Ближнем Востоке! Пристально вглядываясь в вифлеемскую колыбель, направляю мысль к христианским общинам в Палестине и в Израиле, особенно к дорогой общине в Газе, где существует очень тяжелая гуманитарная ситуация. Пусть же прекратится огонь, будут освобождены заложники и оказана помощь населению, истощенному голодом и войной. Я близок также с христианским сообществом Ливана, прежде всего на юге, как и с христианским сообществом в Сирии в этот очень деликатный период. Пусть же откроются двери диалога и мира во всем регионе, раздираемом конфликтами. Хочу вспомнить на этом месте также ливийский народ, поощряя искать решения, которые сделают возможным национальное примирение», - отметил понтифик.

Папа Франциск произнес рождественское послание в полдень в торжество Рождества Господня, 25 декабря, с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане, после чего уделил всем собравшимся на площади торжественное благословение «Urbi et Orbi».

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