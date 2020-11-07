Пандемия: по общему количеству случаев COVID-19 Украина занимает 20-ю позицию в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на утро 7 ноября Украина находится на 20-той позиции в мире по общему количеству случаев COVID-19, пишет УНН со ссылкой на данные исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
Общее количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в мире превысило в субботу 49 млн человек.
По данным университета, количество инфицированных в мире сейчас составляет 49 345 390, умерли 1 242 873 человека, выздоровели 32 493 000 инфицированных. Наибольшее количество заражений — 9 739 545 случаев — выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 236 099 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек. Далее по количеству заражений идет Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения, 125 562 смертями и 7 819 886 здоровыми пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 631 181, умерло 162 015 и выздоровели 5 118 156 человек.
Далее в десятку попали:
-
- Российская Федерация — 1 720 063 инфицированных
-
- Франция — 1 709 716 инфицированных
-
- Испания — 1 328 832 инфицированных
-
- Аргентина — 1 228 814 инфицированных
-
- Великобритания — 1 149 741 инфицирован
-
- Колумбия — 1 127 733 инфицированных
-
- Мексика — 955 128 инфицированных
-
Ко второму десятку вошли:
-
- Перу — 914 722 инфицированных
-
- Италия — 862 681 инфицированный
-
- Южная Африка — 734 175 инфицированных
-
- Иран — 663 800 инфицированных
-
- Германия — 653 992 инфицированных
-
- Чили — 518 390 инфицированных
-
- Польша — 493 765 инфицированных
-
- Ирак — 493 139 инфицированных
-
- Бельгия — 488 044 инфицированных
-
И замыкает двадцатку — Украина. За минувшие сутки на территории государства было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519). В общем в Украине — 450 934 случая заболевания.