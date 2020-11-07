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Пандемия: по общему количеству случаев COVID-19 Украина занимает 20-ю позицию в мире

Киев  •  УНН

 • 14565 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на утро 7 ноября Украина находится на 20-той позиции в мире по общему количеству случаев COVID-19, пишет УНН со ссылкой на данные исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в мире превысило в субботу 49 млн человек.

По данным университета, количество инфицированных в мире сейчас составляет 49 345 390, умерли 1 242 873 человека, выздоровели 32 493 000 инфицированных. Наибольшее количество заражений — 9 739 545 случаев — выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 236 099 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек. Далее по количеству заражений идет Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения, 125 562 смертями и 7 819 886 здоровыми пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 631 181, умерло 162 015 и выздоровели 5 118 156 человек.

Далее в десятку попали:

  • Российская Федерация — 1 720 063 инфицированных
  • Франция — 1 709 716 инфицированных
  • Испания — 1 328 832 инфицированных
  • Аргентина — 1 228 814 инфицированных
  • Великобритания — 1 149 741 инфицирован
  • Колумбия — 1 127 733 инфицированных
  • Мексика — 955 128 инфицированных

Ко второму десятку вошли:

  • Перу — 914 722 инфицированных
  • Италия — 862 681 инфицированный
  • Южная Африка — 734 175 инфицированных
  • Иран — 663 800 инфицированных
  • Германия — 653 992 инфицированных
  • Чили — 518 390 инфицированных
  • Польша — 493 765 инфицированных
  • Ирак — 493 139 инфицированных
  • Бельгия — 488 044 инфицированных

И замыкает двадцатку — Украина. За минувшие сутки на территории государства было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519). В общем в Украине — 450 934 случая заболевания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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