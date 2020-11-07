Пандемія: за загальною кількістю випадків COVID-19 Україна посідає 20-ту позицію у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Станом на ранок 7 листопада Україна перебуває на 20-тій позиції у світі за загальною кількістю випадків COVID-19, пише УНН з посиланням на дані дослідницького Університету Джонса Хопкінса.
Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в суботу 49 млн осіб.
За даними університету, кількість інфікованих в світі зараз становить 49 345 390, померли 1 242 873 особи, одужали 32 493 000 інфікованих. Найбільша кількість заражень — 9 739 545 випадків — виявлено в США. Всього в Сполучених Штатах померли 236 099 інфікованих, одужали 3 810 791 чоловік. Далі за кількістю заражень йде Індія з 8 462 080 виявленими випадками зараження, 125 562 смертями і 7 819 886 здоровими пацієнтами. Третє місце займає Бразилія, де заразилися 5 631 181, померло 162 015 і одужали 5 118 156 осіб.
Далі у десятку потрапили:
-
- Російська Федерація — 1 720 063 інфікованих
-
- Франція — 1 709 716 інфікованих
-
- Іспанія — 1 328 832 інфікованих
-
- Аргентина — 1 228 814 інфікованих
-
- Велика Британія — 1 149 741 інфікований
-
- Колумбія — 1 127 733 інфікованих
-
- Мексика — 955 128 інфікованих
-
До другого десятку увійшли:
-
- Перу — 914 722 інфікованих
-
- Італія — 862 681 інфікований
-
- Південна Африка — 734 175 інфікованих
-
- Іран — 663 800 інфікованих
-
- Німеччина — 653 992 інфікованих
-
- Чілі — 518 390 інфікованих
-
- Польща — 493 765 інфікованих
-
- Ірак — 493 139 інфікованих
-
- Бельгія — 488 044 інфікованих
-
Та замикає двадцятку — Україна. За минулу добу на території держави було зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 316, медпрацівників — 519). Загалом в Україні — 450 934 випадки хвороби.