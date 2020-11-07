Пандемія: за загальною кількістю випадків COVID-19 Україна посідає 20-ту позицію у світі

Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в суботу 49 млн осіб.

За даними університету, кількість інфікованих в світі зараз становить 49 345 390, померли 1 242 873 особи, одужали 32 493 000 інфікованих. Найбільша кількість заражень — 9 739 545 випадків — виявлено в США. Всього в Сполучених Штатах померли 236 099 інфікованих, одужали 3 810 791 чоловік. Далі за кількістю заражень йде Індія з 8 462 080 виявленими випадками зараження, 125 562 смертями і 7 819 886 здоровими пацієнтами. Третє місце займає Бразилія, де заразилися 5 631 181, померло 162 015 і одужали 5 118 156 осіб.

Далі у десятку потрапили:



Російська Федерація — 1 720 063 інфікованих



Франція — 1 709 716 інфікованих



Іспанія — 1 328 832 інфікованих



Аргентина — 1 228 814 інфікованих



Велика Британія — 1 149 741 інфікований



Колумбія — 1 127 733 інфікованих



Мексика — 955 128 інфікованих



До другого десятку увійшли:



Перу — 914 722 інфікованих



Італія — 862 681 інфікований



Південна Африка — 734 175 інфікованих



Іран — 663 800 інфікованих



Німеччина — 653 992 інфікованих



Чілі — 518 390 інфікованих



Польща — 493 765 інфікованих



Ірак — 493 139 інфікованих



Бельгія — 488 044 інфікованих



Та замикає двадцятку — Україна. За минулу добу на території держави було зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 316, медпрацівників — 519). Загалом в Україні — 450 934 випадки хвороби.