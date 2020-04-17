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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29240 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38357 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54732 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56449 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79059 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73822 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101080 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105337 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130537 просмотра

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Актуальное
ВВП Китая из-за коронавируса снизился на 6,8%

ВВП Китая из-за коронавируса снизился на 6,8%

Киев  •  УНН

 • 20287 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Из-за негативного влияния кризиса, который вызвал COVID-19, динамика развития китайской экономики с января по март включительно оказалась отрицательной, составив 6,8%. Об этом сообщил в пятницу Государственное статистическое управление КНР, передает УНН со ссылкой на WSJ.

В 1-м квартале 2019 этот показатель достиг 6,4%.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно 2,92 трлн долларов по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, до 1,02 трлн юаней (около 142,82 млрд долларов), промышленность — на 9,6%, до 7,36 трлн юаней (1,04 трлн долларов), сфера услуг — на 5,2%, до 12,27 трлн юаней (1,73 трлн долларов).

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м снизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (около 14,4 трлн долларов), до 6,1%.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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