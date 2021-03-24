Пандемия COVID-19 показала, почему Украине необходимо восстанавливать собственное производство всех вакцин - Комисаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что восстановление производства всех вакцин в Украине является вопросом национальной безопасности. Особенно это стало понятно в условиях, когда большинство стран-производителей вакцин от COVID-19 на государственном уровне начинают ограничивать экспорт вакцинных препаратов с целью первоочередного обеспечения собственного населения. Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко рассказал УНН, какие перспективы у Украины на пути к восстановлению вакцинной области фармакологии в стране и почему это первоочередный вопрос национальной безопасности.
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По глубокому убеждению Сергея Комиссаренко, восстановление утраченного производства вакцин в Украине является вопросом национальной безопасности и независимости государства от других стран.
“Абсолютно. Здесь даже можно об этом не говорить, это понятно каждому рядовому гражданину. И последняя инфекция это очень ярко продемонстрировала”, — подчеркнул он.
Вместе с тем ученый рассказал, что Украина способна возобновить производство вакцин, которое было потеряно и изготавливать их по классическим простыми технологиями.
“У нас было когда производство вакцин, которое мы потеряли. Те вакцины тогда создавались по классическим и довольно простым технологиям. Это, конечно, не исключает, что их можно продолжать создавать таким же образом. Например, по этой технологии создана вакцина CoronaVac компании Синовак, которую сейчас привезут в Украину. Она создана по классической простой технологии”, — пояснил Комисаренко.
С другой стороны, по его словам, страна также может идти и путем инновационных технологий в разработке вакцин.
“Я думаю, что нам тоже нужно идти по миру — то есть за использованием наиболее современных медико-биологических наук. Надо переходить на те вакцины, о которых мы сейчас чаще всего говорим. То есть создавать их на основе матричной РНК или на основе ДНК. Над такими вакцинами мы пытаемся сейчас работать на основе скудного финансирования, которое у нас есть”, — отметил академик.
Поэтому, по его мнению, видение Министерства здравоохранения в области восстановления и развития вакцинной отрасли является необходимым условием для дальнейшего движения в этом направлении.
“Если Степанов говорит о возможности воспроизведения вакцин, то они могут создаваться в различных научно-исследовательских институтах в виде прототипов, а затем должны внедряться разными фармкомпаниями. Если посмотреть, что делается в мире, то, например, Pfizer была создана небольшой биотехнологической компанией „Биотек“ в Германии, а затем они привлекли Pfizer, которая профинансировала завершение создание вакцины и клинические испытания. Вакцина Moderna была создана в Институте аллергии и инфекционных заболеваний под Вашингтоном, а затем была внедрена компанией Moderna. И наконец последняя, у нас в Украине — Covishield/AstraZeneca — создана в Оксфордском университете, а затем внедрена компанией AstraZeneca”, — резюмировал Комисаренко.
Что было раньше
Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство вакцин в Украине.
“Это происходит по всем странам сейчас — когда у тебя есть производство. Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство”, — отметил Степанов.