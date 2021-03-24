Пандемия COVID-19 показала, почему Украине необходимо восстанавливать собственное производство всех вакцин - Комисаренко

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По глубокому убеждению Сергея Комиссаренко, восстановление утраченного производства вакцин в Украине является вопросом национальной безопасности и независимости государства от других стран.

“Абсолютно. Здесь даже можно об этом не говорить, это понятно каждому рядовому гражданину. И последняя инфекция это очень ярко продемонстрировала”, — подчеркнул он.

Вместе с тем ученый рассказал, что Украина способна возобновить производство вакцин, которое было потеряно и изготавливать их по классическим простыми технологиями.

“У нас было когда производство вакцин, которое мы потеряли. Те вакцины тогда создавались по классическим и довольно простым технологиям. Это, конечно, не исключает, что их можно продолжать создавать таким же образом. Например, по этой технологии создана вакцина CoronaVac компании Синовак, которую сейчас привезут в Украину. Она создана по классической простой технологии”, — пояснил Комисаренко.

С другой стороны, по его словам, страна также может идти и путем инновационных технологий в разработке вакцин.

“Я думаю, что нам тоже нужно идти по миру — то есть за использованием наиболее современных медико-биологических наук. Надо переходить на те вакцины, о которых мы сейчас чаще всего говорим. То есть создавать их на основе матричной РНК или на основе ДНК. Над такими вакцинами мы пытаемся сейчас работать на основе скудного финансирования, которое у нас есть”, — отметил академик.

Поэтому, по его мнению, видение Министерства здравоохранения в области восстановления и развития вакцинной отрасли является необходимым условием для дальнейшего движения в этом направлении.

“Если Степанов говорит о возможности воспроизведения вакцин, то они могут создаваться в различных научно-исследовательских институтах в виде прототипов, а затем должны внедряться разными фармкомпаниями. Если посмотреть, что делается в мире, то, например, Pfizer была создана небольшой биотехнологической компанией „Биотек“ в Германии, а затем они привлекли Pfizer, которая профинансировала завершение создание вакцины и клинические испытания. Вакцина Moderna была создана в Институте аллергии и инфекционных заболеваний под Вашингтоном, а затем была внедрена компанией Moderna. И наконец последняя, у нас в Украине — Covishield/AstraZeneca — создана в Оксфордском университете, а затем внедрена компанией AstraZeneca”, — резюмировал Комисаренко.

Что было раньше

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство вакцин в Украине.

“Это происходит по всем странам сейчас — когда у тебя есть производство. Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство”, — отметил Степанов.