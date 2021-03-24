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Пандемія COVID-19 показала, чому Україні необхідно відновлювати власне виробництво всіх вакцин - Комісаренко

Пандемія COVID-19 показала, чому Україні необхідно відновлювати власне виробництво всіх вакцин - Комісаренко

Київ • УНН

 • 11645 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відновлення виробництва усіх вакцин в Україні є питанням національної безпеки. Особливо це стало зрозуміло в умовах, коли більшість країн-виробників вакцин від COVID-19 на державному рівні починають обмежувати експорт вакцинних препаратів з метою першочергового забезпечення власного населення. Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко розповів УНН, які перспективи має Україна на шляху до відновлення вакцинної галузі фармакології в країни та чому це першочергове питання національної безпеки.

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На глибоке переконання Сергія Комісаренка, відновлення втраченого виробництва вакцин в Україні є питанням національної безпеки та незалежності держави від інших країн.

“Абсолютно. Тут навіть можна про це не говорити, це зрозуміло кожному пересічному громадянину. І остання інфекція це дуже яскраво продемонструвала”, — підкреслив він.

Разом із тим науковець розповів, що Україна здатна відновити виробництво вакцин, яке було втрачено та виготовляти їх за класичними простими технологіями.

“У нас було колись виробництво вакцин, яке ми втратили. Ті вакцини тоді створювалися за класичними та досить елементарними технологіями. Це, звичайно, не виключає, що їх можна продовжувати створювати таким же чином. Наприклад, за цією технологією створена вакцина CoronaVac компанії Сіновак, яку зараз привезуть в Україну. Вона створена за класичною простою технологією”, — пояснив Комісаренко.

З іншого боку, за його словами, країна також може йти й шляхом інноваційних технологій у розробці вакцин.

“Я думаю, що нам також треба йти за світом — тобто за використанням найбільш сучасних медико-біологічних наук. Треба переходити на ті вакцини, про які ми зараз найчастіше говоримо. Тобто створювати їх на основі матричної РНК чи на основі ДНК. Над такими вакцинами ми намагаємося зараз працювати на основі мізерного фінансування, яке у нас є”, — зауважив академік.

Тому, на його думку, бачення Міністерства охорони здоров’я у галузі відновлення та розвитку вакцинної галузі є необхідною умовою для подальшого руху в цьому напрямку.

“Якщо Степанов говорить про можливості відтворення вакцин, то вони можуть створюватися в різних науково-дослідних інститутах у вигляді прототипів, а потім мають впроваджуватися різними фармкомпаніями. Якщо подивитися, що робиться у світі, то, наприклад, Pfizer була створена невеличкою біотехнологічною компанією „Біотек“ в Німеччині, а потім вони долучили Pfizer, яка профінансувала завершення створення вакцини та клінічні випробування. Вакцина Moderna була створена в Інституті алергії і інфекційних захворювань під Вашингтоном, а потім була впроваджена компанією Moderna. І нарешті остання, яка у нас в Україні — Covishield/AstraZeneca — створена в Оксфордському університеті, а потім впроваджена компанією AstraZeneca”, — резюмував Комісаренко.

Що було раніше

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, МОЗ планує відновлювати виробництво вакцин в Україні.

“Це відбувається по всіх країнах зараз — коли в тебе є виробництво. Саме тому ми хочемо відновити виробництво вакцин. Ми не говоримо зараз про COVID-19, ми говоримо про решту вакцин, бо це питання нацбезпеки, коли у нас є власне виробництво”, — зазначив Степанов.

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