Відомий лікар розклала по поличках, чому слід вакцинуватися від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Хірург і ведуча радіопередачі "Медична карта" Катерина Мішеніна пояснила, навіщо слід вакцинуватися від COVID-19 на своїй сторінці у Facebook, показавши, як пройшло її власна щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Про це інформує УНН.
Цитата
"Вакцинуючись, ми захистимо себе і близьких. Вакцинація проти COVID-19 працює, навчаючи вашу імунну систему розпізнавати вірус, що викликає COVID-19, і боротися з ним, і це захищає вас від захворювання COVID-19", - написала Мішеніна.
Деталі
Серед особливостей вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) вона назвала її ефективність.
"Вакцина AstraZeneca ефективна проти коронавірусу на 76% після першої дози. Коли друга доза вводиться через 12 тижнів або більше після першої, ефективність зростає до 82%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину AstraZeneca для людей у віці 18 років і старше, включаючи людей у віці 65 років і старше. Вакцина розробляється і проводиться командою з Оксфордського університету і британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca", - пояснила вона.
У коментарях на питання про самопочуття після вакцинації Мішеніна відповіла, що у неї злегка боліла рука вночі, як після щеплення від грипу, а на наступний день вона відчувала себе чудово.
Вакцинація в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).
Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, в Україні прибуло 500 тис. доз вакцини від коронавврусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Цією ж вакциною були зроблені щеплення і літнім батькам міністра охорони здоров'я Степанова. Залишковими дозами вакцини зараз можуть за бажанням зробити щеплення громадські діячі та ветерани АТО/ООС.
До того ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.