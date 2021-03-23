Известный врач разложила по полочкам, почему следует вакцинироваться от COVID-19

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Хирург и ведущая радиопередачи “Медицинская карта” Екатерина Мишенина объяснила, зачем следует вакцинироваться от COVID-19 на своей странице в Facebook, показав, как прошла ее собственная прививка вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Об этом информирует УНН.

Цитата

“Вакцинируясь, мы защитим себя и близких. Вакцинация против COVID-19 работает, обучая вашу иммунную систему распознавать вирус, вызывающий COVID-19, и бороться с ним, и это защищает вас от заболевания COVID-19”, — написала Мишенина.

Детали

Среди особенностей вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) она назвала ее эффективность.

“Вакцина AstraZeneca эффективна против исходного коронавируса на 76% после первой дозы. Когда вторая доза вводится через 12 недель или более после первой, эффективность возрастает до 82%. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать вакцину AstraZeneca для людей в возрасте 18 лет и старше, включая людей в возрасте 65 лет и старше. Вакцина разрабатывается и производится командой из Оксфордского университета и британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca”, — пояснила она.

В комментариях на вопросы о самочувствии после вакцинации Мишенина ответила, что у нее слегка болела рука ночью, как после прививки от гриппа, а на следующий день она чувствовала себя великолепно.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова. Остаточными дозами вакцины сейчас могут по желанию привиться общественные деятели и ветераны АТО/ООС.

К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Украинские Национальные Новости

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