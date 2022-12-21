Пакистан потерял 10% ВВП в результате масштабных наводнений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ущерб, нанесенный Пакистану в результате наводнений, произошедших в этом году, составляет 10% ВВП страны. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, сообщает УНН со ссылкой на Morning Joe.
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«Мы видели ущерб в размере 30 миллиардов долларов в результате одного этого климатического явления, которое «смыло» 10 процентов нашего ВВП», - заявил министр.
Министр также коснулся американо-пакистанских отношений и Международной конференции по климатической устойчивости Пакистана, организованной совместно правительством Пакистана и Организацией Объединенных Наций 9 января 2023 года.
Сообщается также, что правительство США представило Пакистану гуманитарную помощь на суму 97 миллионов долларов.
Напомним
Вызванные проливными дождями наводнения в Пакистане погрузили под воду треть территории страны.
По словам официальных лиц, в стране было потеряно почти 15% урожая риса и 40% урожая хлопка. Воды также уничтожили личные запасы зерна, на которые многие фермерские семьи полагаются в течение года.