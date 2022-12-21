Пакистан втратив 10% ВВП внаслідок масштабних повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Збитки, завдані Пакистану внаслідок повеней, що сталися цього року, становлять 10% ВВП країни. Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Білавал Бхутто Зардарі, повідомляє УНН з посиланням на Morning Joe.
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«Ми бачили збитки у розмірі 30 мільярдів доларів в результаті одного цього кліматичного явища, яке «змило» 10 відсотків нашого ВВП», - заявив міністр.
Міністр також торкнувся американо-пакистанських відносин та Міжнародної конференції з кліматичної стійкості Пакистану, організованої спільно урядом Пакистану та Організацією Об'єднаних Націй 9 січня 2023 року.
Повідомляється також, що уряд США надав Пакистану гуманітарну допомогу на суму 97 мільйонів доларів.
Нагадаємо
Викликані зливами повені у Пакистані занурили під воду третину території країни.
За словами офіційних осіб, у країні було втрачено майже 15% врожаю рису та 40% врожаю бавовни. Води також знищили особисті запаси зерна, на які багато фермерських родин покладаються протягом року.