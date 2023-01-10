Пакистан получил почти восемь миллиардов евро на восстановление страны после наводнений

Детали

В целях восстановления страны после катастрофического наводнения летом 2022 года Пакистан обратился к международному сообществу с просьбой о финансовой помощи в размере восьми миллиардов долларов. Эта сумма крайне необходима в течение следующих трех лет, заявил премьер-министр страны Шехбаз Шариф в начале донорской конференции в Женеве, в которой принимают участие представители около 40 стран, а также частных доноров и международных финансовых институтов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к массовой поддержке Пакистана. Страна стала жертвой изменения климата. Нужны также креативные пути для предоставления развивающимся странам, как Пакистан, доступа к облегчению долгового бремени и финансированию.

Президент Пакистана призвал к созданию "коалиции желающих".

Дополнение

По меньшей мере 1700 человек погибли во время наводнений в прошлом году. От наводнений пострадали миллионы людей, многие потеряли свои дома. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.

Напомним

Ущерб, нанесенный Пакистану в результате наводнений составляют 10% ВВП страны.