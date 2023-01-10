Пакистан получил почти восемь миллиардов евро на восстановление страны после наводнений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На международной конференции доноров Пакистан получил обязательства по оказанию помощи на общую сумму 8,57 млрд долларов (7,99 млрд евро) для восстановления после стихийного бедствия, вызванного наводнением. Об этом заявил министр информации Пакистана Марриум Аурангзеб. Эта сумма больше, чем та, которую просил Пакистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Zeit.
Детали
В целях восстановления страны после катастрофического наводнения летом 2022 года Пакистан обратился к международному сообществу с просьбой о финансовой помощи в размере восьми миллиардов долларов. Эта сумма крайне необходима в течение следующих трех лет, заявил премьер-министр страны Шехбаз Шариф в начале донорской конференции в Женеве, в которой принимают участие представители около 40 стран, а также частных доноров и международных финансовых институтов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к массовой поддержке Пакистана. Страна стала жертвой изменения климата. Нужны также креативные пути для предоставления развивающимся странам, как Пакистан, доступа к облегчению долгового бремени и финансированию.
Президент Пакистана призвал к созданию "коалиции желающих".
Дополнение
По меньшей мере 1700 человек погибли во время наводнений в прошлом году. От наводнений пострадали миллионы людей, многие потеряли свои дома. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.
Напомним
Ущерб, нанесенный Пакистану в результате наводнений составляют 10% ВВП страны.