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Пакистан отримав майже вісім мільярдів євро на відновлення країни після повеней

Київ • УНН

 • 549836 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. На міжнародній конференції донорів Пакистан отримав зобов'язання щодо надання допомоги на загальну суму 8,57 млрд. доларів (7,99 млрд. євро) для відновлення після стихійного лиха, спричиненого повінню. Про це заявив міністр інформації Пакистану Марріюм Аурангзеб. Ця сума є більшою, ніж та, яку просив Пакистан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Zeit.

Пакистан отримав майже вісім мільярдів євро на відновлення країни після повеней

Деталі

З метою відновлення країни після катастрофічної повені влітку 2022 року Пакистан звернувся до міжнародного співтовариства з проханням про фінансову допомогу у розмірі восьми мільярдів доларів. Ця сума вкрай необхідна протягом наступних трьох років, заявив прем'єр-міністр країни Шехбаз Шаріф на початку донорської конференції в Женеві, в якій беруть участь представники близько 40 країн, а також приватних донорів і міжнародних фінансових інститутів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до масової підтримки Пакистану. Країна стала жертвою зміни клімату. Потрібні також креативні шляхи для надання таким країнам, що розвиваються, як Пакистан, доступу до полегшення боргового тягаря і фінансування.

Президент Пакистану закликав до створення "коаліції бажаючих".

Доповнення

Щонайменше 1 700 людей загинули під час повеней минулого року. Від повеней постраждали мільйони людей, багато з яких втратили свої домівки. Збитки оцінюються в 30 мільярдів доларів.

Нагадаємо 

Збитки, завдані Пакистану внаслідок повеней становлять 10% ВВП країни.

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