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Пакистан и Северная Корея поддержали позицию Китая по поводу визита Пелоси на Тайвань

Пакистан и Северная Корея поддержали позицию Китая по поводу визита Пелоси на Тайвань

Киев • УНН

 • 146689 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Пакистан и Северная Корея поддержали позицию Китая по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в среду, подтвердив свою твердую поддержку политики одного Китая, передает УНН.

Детали

В заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что страна подтверждает свою твердую приверженность политике «одного Китая» и твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Китая. 

Высказав глубокую обеспокоенность развитием ситуации в Тайванском проливе, Исламабад заявил, что это имеет серьезные последствия для мира и стабильности в регионе.

«Мир уже переживает критическую ситуацию с безопасностью из-за войны в Украине, что имеет дестабилизирующие последствия для международной продовольственной и энергетической безопасности. Мир не может допустить еще одного кризиса, имеющего негативные последствия для глобального мира, безопасности и экономики", - заявили в министерстве.

Северная Корея, поддерживая Китай, заявила, что Тайвань является неотъемлемой его частью, и вопрос о Тайване относится к внутренним делам Китая.

«Сложившаяся ситуация наглядно показывает, что дерзкое вмешательство США во внутренние дела других стран и их умышленные политические и военные провокации действительно являются первопричиной нарушения мира и безопасности в регионе», — заявили в МИД Пхеньяна в пятницу.

Осуждая визит Пелоси на Тайвань, Северная Корея заявила, что США будут нести полную ответственность за все последствия.

«Суверенное государство имеет право принимать контрмеры против действий внешних сил, которые открыто вмешиваются в его внутренние дела и нарушают территориальную целостность», — говорится в заявлении, опубликованном государственным Центральным информационным агентством Кореи.

Тем временем Южная Корея призвала к региональному миру и стабильности через диалог.

«Позиция нашего правительства состоит в том, что мы будем поддерживать тесную связь с заинтересованными странами по всем вопросам под лозунгом необходимости мира и стабильности в регионе через диалог и сотрудничество», — цитирует агентство Yonhap News представителя администрации президента.

Контекст

В четверг Пелоси отправилась в Сеул, где встретится со своим южнокорейским коллегой Ким Джин Пэ.

Однако президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не планирует встречаться с Пелоси, поскольку сейчас находится на летних каникулах, сообщает агентство.

Несмотря на ряд предупреждений, включая военные действия, во вторник Пелоси вылетела на Тайвань из Малайзии.

Пелоси, первый спикер Палаты представителей США, посетивший Тайвань за 25 лет, встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, а также пообщалась с тайваньскими законодателями.

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