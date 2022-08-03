Пакистан і Північна Корея підтримали позицію Китаю щодо візиту Пелосі на Тайвань

Деталі

У заяві міністерства закордонних справ Пакистану йдеться про те, що країна підтверджує свою тверду відданість політиці «одного Китаю» і твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність Китаю.

Висловивши глибоке занепокоєння розвитком ситуації в Тайванській протоці, Ісламабад заявив, що це має серйозні наслідки для миру та стабільності в регіоні.

«Світ уже переживає критичну ситуацію з безпекою через війну в Україні, що має дестабілізуючі наслідки для міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки. Світ не може допустити ще однієї кризи, яка має негативні наслідки для глобального світу, безпеки та економіки", - заявили в міністерстві.

Північна Корея, підтримуючи Китай, заявила, що Тайвань є невід'ємною його частиною, і питання про Тайван належить до внутрішніх справ Китаю.

«Ситуація, що склалася, наочно показує, що зухвале втручання США у внутрішні справи інших країн і їх навмисні політичні та військові провокації справді є першопричиною порушення миру і безпеки в регіоні», — заявили в МЗС Пхеньяна в п'ятницю.

Засуджуючи візит Пелосі до Тайваню, Північна Корея заявила, що США нестимуть повну відповідальність за всі наслідки.

«Суверена держава має право вживати контрзаходи проти дій зовнішніх сил, які відкрито втручаються в її внутрішні справи і порушують територіальну цілісність», — йдеться у заяві, опублікованій державним Центральним інформаційним агентством Кореї.

Тим часом Південна Корея закликала до регіонального миру та стабільності через діалог.

«Позиція нашого уряду полягає в тому, що ми підтримуватимемо тісний зв'язок із зацікавленими країнами з усіх питань під гаслом необхідності миру та стабільності в регіоні через діалог та співпрацю», — цитує агентство Yonhap News представника адміністрації президента.

Контекст

У четвер Пелосі вирушила до Сеула, де зустрінеться зі своїм південнокорейським колегою Кім Джин Пе.

Однак президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не планує зустрічатися з Пелосі, оскільки зараз перебуває на літніх канікулах, повідомляє агентство.

Незважаючи на низку попереджень, включаючи військові дії, у вівторок Пелосі вилетіла на Тайвань із Малайзії.

Пелосі, перший речник Палати представників США, який відвідав Тайвань за 25 років, зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень, а також поспілкувалася з тайванськими законодавцями.