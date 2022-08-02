Поліція Тайбея підтвердила, що Пелосі сьогодні приземлиться в тайванському аеропорту - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Літак спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, як очікується, приземлиться в тайванському аеропорту Суншань близько 22:00 (17:00 за київським часом), передає тайваньський телеканал "Саньлі" з посиланням на дані поліції Тайбея, пише УНН.
Цитата
"Міська поліція Тайбея підтвердила, що Пелосі та її група прибудуть до аеропорту Суншань о 22:00", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі очолить делегацію і очікується, що вона прибуде на Тайвань сьогодні увечері, а потім одразу ж попрямує до готелю Grand Hyatt. Вказано, що наразі активовано певний режим для контролю дорожнього руху і що буде направлено щонайменше 300 поліцейських.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Пелосі прибуде до Тайбея пізніше у вівторок. Вона не підтвердила, чи відвідає самоврядний острів, який Пекін називає своїм.
Очікуваний візит на Тайвань Пелосі, яка є другою у черзі на посаду президента США та давнім критиком Китаю, може відбутися на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном.
З минулого тижня Народно-визвольна армія Китаю проводила різні навчання, у тому числі навчання з бойовою стрільбою, у Південно-Китайському, Жовтому морі та Бохайвані, демонструючи китайську військову міць.
Китайські винищувачі пролетіли поряд з Тайванем на тлі очікуваного візиту Пелосі.