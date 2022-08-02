Поліція Тайбея підтвердила, що Пелосі сьогодні приземлиться в тайванському аеропорту - ЗМІ

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"Міська поліція Тайбея підтвердила, що Пелосі та її група прибудуть до аеропорту Суншань о 22:00", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі очолить делегацію і очікується, що вона прибуде на Тайвань сьогодні увечері, а потім одразу ж попрямує до готелю Grand Hyatt. Вказано, що наразі активовано певний режим для контролю дорожнього руху і що буде направлено щонайменше 300 поліцейських.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Пелосі прибуде до Тайбея пізніше у вівторок. Вона не підтвердила, чи відвідає самоврядний острів, який Пекін називає своїм.

Очікуваний візит на Тайвань Пелосі, яка є другою у черзі на посаду президента США та давнім критиком Китаю, може відбутися на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном.

З минулого тижня Народно-визвольна армія Китаю проводила різні навчання, у тому числі навчання з бойовою стрільбою, у Південно-Китайському, Жовтому морі та Бохайвані, демонструючи китайську військову міць.

Китайські винищувачі пролетіли поряд з Тайванем на тлі очікуваного візиту Пелосі.