Полиция Тайбэя подтвердила, что Пелоси сегодня приземлится в тайваньском аэропорту - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, как ожидается, приземлится в тайваньском аэропорту Суншань около 22:00 (17:00 по киевскому времени), передает тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на данные полиции Тайбэя, пишет УНН.
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"Городская полиция Тайбэя подтвердила, что Пелоси и ее группа прибудут в аэропорт Суншань в 22:00", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавит делегацию и ожидается, что она прибудет на Тайвань сегодня вечером, а затем сразу же направится в гостиницу Grand Hyatt. Указано, что в настоящее время активирован определенный режим для контроля дорожного движения и будет направлено не менее 300 полицейских.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Пелоси прибудет в Тайбэй позже во вторник. Она не подтвердила, посетит ли самоуправляемый остров, который Пекин называет своим.
Ожидаемый визит на Тайвань Пелоси, вторую в очереди на пост президента США и давнего критика Китая, может состояться на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином.
С прошлой недели Народно-освободительная армия Китая проводила различные учения, в том числе учения с боевой стрельбой, в Южно-Китайском, Желтом море и Бохайване, демонстрируя китайскую военную мощь.
Китайские истребители пролетели рядом с Тайванем на фоне ожидаемого визита Пелоси.