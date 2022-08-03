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Пелосі покидає Тайвань після візиту, що розгнівав Китай: показали відео

Пелосі покидає Тайвань після візиту, що розгнівав Китай: показали відео

Київ • УНН

 • 176098 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі покинула Тайвань у середу після візиту, який привернув увагу світу та ще більше загострив відносини між Сполученими Штатами та Китаєм. Відео зльоту літака публікують західні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі покидає Тайвань після візиту, який викликав гнів Китаю та посилив напруженість у регіоні", - йдеться у повідомленні AP.

Вона сіла у літак, щоб покинути острів приблизно о 6 ранку за східним часом (13:00 за Киэвом), відзначає CNBC. 

У середу речник МЗС Китаю розкритикував візит Пелосі як "політичний фарс". "Саме Пелосі виступає, але постраждають двосторонні відносини, регіональний мир і стабільність", – сказала Хуа Чуньїн.

Наступна запланована зупинка Пелосі - у Південній Кореї. 

Korea JoongAng Daily пише, що після її "неоднозначного візиту" на Тайвань, на запитання, чи зустрічатиметься Пелосі у Сеулі з президентом Юн Сок Йолем, офіційний представник президента сказав у середу вранці: "На даний момент планів немає".

Доповнення

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. Вона прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

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