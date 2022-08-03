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Пелоси покидает Тайвань после разгневавшего Китай визита: показали видео

Пелоси покидает Тайвань после разгневавшего Китай визита: показали видео

Киев • УНН

 • 176095 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань в среду после визита, который привлек внимание мира и еще более обострил отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Видео взлета самолета публикуют западные СМИ, пишет УНН.

Детали

"Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после визита, который вызвал гнев Китая и усилил напряженность в регионе", - говорится в сообщении AP.

Она села в самолет, чтобы покинуть остров примерно в 6 утра по восточному времени (13:00 по Киеву), отмечает CNBC. 

В среду представитель МИД Китая раскритиковал визит Пелоси как "политический фарс". "Именно Пелоси выступает, но пострадают двусторонние отношения, региональный мир и стабильность", – сказала Хуа Чуньин.

Следующая запланированная остановка Пелоси – в Южной Корее. 

Korea JoongAng Daily пишет, что после ее "неоднозначного визита" на Тайвань, на вопрос, будет ли Пелоси встречаться в Сеуле с президентом Юн Сок Ёлем, официальный представитель президента сказал в среду утром: "На данный момент планов нет".

Дополнение

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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