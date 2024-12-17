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Отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека: завтра возможно голосование в Раде

Отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека: завтра возможно голосование в Раде

Киев  •  УНН

 • 2806 просмотра

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Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека. Голосование по отзыву может состояться завтра в парламенте.

Регламентный комитет рассмотрел постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, завтра возможно голосование в Раде. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.  

"Постановление 12327 об отзыве Бойко... из Комитета по вопросам прав человека... рассмотрено Регламентным комитетом. Завтра возможно голосование в парламенте", - сообщил Юрчишин.

Он напомнил, что именно в комитете учитывается работа депутата и фиксируется его/ее заработная плата.

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"Это то, что мы можем сделать уже завтра - лишить Бойко на принятие решений в сфере прав человека", - добавил Юрчишин.

Кроме того, нардеп отметил, что лишение мандата возможно только в результате уголовного приговора, который вступил в действие.

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Напомним

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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