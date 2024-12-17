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Рада поручила регламентному комитету рассмотреть вопрос исключения Бойко из комитета по вопросам прав человека

Рада поручила регламентному комитету рассмотреть вопрос исключения Бойко из комитета по вопросам прав человека

Киев  •  УНН

 • 4451 просмотра

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Парламент поручил регламентному комитету рассмотреть постановление об исключении Юрия Бойко из комитета ВРУ по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов.

Парламент дал поручение комитету по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рассмотреть постановление об исключении главы запрещенной «ОПЗЖ» Юрия Бойко из состава комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Ну пока Парламент смог только дать поручение Комитету регламента безотлагательно рассмотреть постановление об исключении Юрия Бойко из состава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. ЗА - 256

- написал Железняк.

Он объяснял, что это просто поручение провести Комитет, чтобы рассмотреть инициативу. «Пока он член Комитета и тем более Рады. Чтобы исключить, надо отдельно проголосовать постановление», - указал нардеп.

Дополнение

На согласительном совете парламента не приняли решение о рассмотрении проектов закона и постановления, «которые выгоняют ОПЗЖ из Рады». 

Напомним 

Бывший нардеп от пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и ныне глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

28 нардепов подали постановление об отзыве Юрия Бойко из комитета по правам человека ВР. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
tiktokТикТок
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