Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Для того, чтобы делать первые выводы относительно изменений в системе организации питания украинской армии и качества продуктов, поставки которых начались на прошлой неделе, необходимо дождаться отзывов самих военнослужащих ВСУ. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

"Первые выводы можем сделать тогда, когда эти продукты попадут на стол к нашим военнослужащим. Давайте дождемся и послушаем от них, что они едят и на сколько качественной является еда", - отметил Жданов.

Относительно информации о том, что фирмы, которые до этого поставляли продукты питания для ВСУ, теперь пытаются оказывать давдение на новых игроков на рынке, то, по словам, Жданова - это исключительно компетенция правоохранительных органов.

"Правоохранительные органы должны проверить эту информацию на наличие уголовного преступления, и если оно отсутствует, то спор в судебном порядке - это абсолютно нормальная мировая практика. Кто-то отстаивает свои права, кто-то защищается, а кто-то нападает. Так построен бизнес во всем мире, если он открыт и прозрачен. Если есть состав преступления, тогда да - правоохранители должны принять все меры, использовать все способы, чтобы это прекратить, или не допустить, или наказать виновных, если оно было совершено. Поэтому пусть правоохранители смотрят за этим", - рассказал военный эксперт.

Добавил, что различные информационные атаки и война компроматов вокруг тендеров, поставки различных товаров для ВСУ и "Государственного оператора тыла" на 100% будут продолжаться.

Контекст

На прошлой неделе начались поставки продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые заключил "Государственный оператор тыла" - в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Как заявил директор по управлению поставками ГОТ Яким Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН, они получают определенную информацию что фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания, пытаются оказывать давление на новых поставщиков.

"Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки". К сожалению, также получаем сигналы о высказывании пожеланий от начальников продовольственных служб относительно исключительного перечня производителей продукции, от которых возможен прием товара на воинскую часть", - рассказал Коваленко.

Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах