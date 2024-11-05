Отопительный сезон начался почти по всей Украине: где еще ждут тепло
Киев • УНН
В Украине стартовал отопительный сезон во всех регионах, кроме Херсонщины. Тепло подается в 70% жилых домов и более 80% социальных объектов, работают 83% котельных.
В Украине стартовал отопительный сезон во всех регионах, кроме Херсонской области, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% социальных объектов, работают 83% котельных, сообщил во вторник по итогам заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Детали
«В Украине во всех регионах стартовал отопительный сезон. Исключением является Херсонщина, где еще сохраняется относительно теплая погода. Готовность общин и областей к зиме является стопроцентной. Работают 83% от всех котельных, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов», - написал Шмыгаль.
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Профильные министерства и ведомства, по его словам, контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности.
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