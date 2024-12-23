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Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
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Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От мороза до оттепели и предупреждение о тумане: прогноз погоды на сегодня

От мороза до оттепели и предупреждение о тумане: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 365 просмотра

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23 декабря в Украине ожидается облачная погода с температурой от -5° ночью до +10° днем на юге. На востоке и юге дождь, на западе снег, местами туман с видимостью 200-500 м.

В Украине сегодня ожидается облачная погода с температурой от -5° ночью до +10° днем на юге. На востоке, юге и ряде областей дождь, на западе снег, местами туман, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, 23 декабря облачно с прояснениями, в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег; на остальной территории без осадков. На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°.

В Киеве в первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Самый совершенный метеорологический спутник Европы уже работает: обещают быстрые прогнозы погоды5 дек. 2024, 12:26 • 16453 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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