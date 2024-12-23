От мороза до оттепели и предупреждение о тумане: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
23 декабря в Украине ожидается облачная погода с температурой от -5° ночью до +10° днем на юге. На востоке и юге дождь, на западе снег, местами туман с видимостью 200-500 м.
В Украине сегодня ожидается облачная погода с температурой от -5° ночью до +10° днем на юге. На востоке, юге и ряде областей дождь, на западе снег, местами туман, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 декабря облачно с прояснениями, в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег; на остальной территории без осадков. На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°.
В Киеве в первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
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