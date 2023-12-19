От Днепра с 20 декабря запускают Dnipro City Express

Укрзализныця сообщила, что с 20 декабря по маршруту Днепр - Каменское будут курсировать обновленные и современные электрички Dnipro City Express, передает УНН.

Детали

Как указано, Dnipro City Express в Днепре предназначен для того, чтобы максимально удобно соединить большой город с его пригородом и городами-сателлитами. Поезда будут оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные уборные, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще - портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

На первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр - Каменское и будет останавливаться на станциях Горяиново, Диевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Поезда будут отправляться из Днепра по будням в 5:14, 6:20, 10:00, 11:30, 15:40, 17:10, 19:10. Обратно, из Каменского в 6:14, 9:00, 11:26, 12:42, 16:41, 19:12, 20:14.

Время в пути в обоих направлениях от начальной до конечной станции составит примерно 40 минут, а стоимость - от 12 до 18 гривен.

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