От Днепра с 20 декабря запускают Dnipro City Express

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  8049 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  106405 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  111465 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  110772 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  138290 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  139994 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  135978 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  131389 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  122751 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114567 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107512 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195486 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237489 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246984 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203030 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

  •  116561 просмотра
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

  •  106164 просмотра
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

  •  78912 просмотра
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

  •  61659 просмотра
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

  •  43238 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

От Днепра с 20 декабря запускают Dnipro City Express

Начиная с 20 декабря, Dnipro City Express предложит современное железнодорожное сообщение по маршруту Днепр-Каменское, с возможностью безбарьерного проезда и портами зарядки, со временем в пути около 40 минут и стоимостью проезда от 12 до 18 гривен.

Общество •   •  12160 просмотра
От Днепра с 20 декабря запускают Dnipro City Express

В Украине запустили еще две мощные газовые скважины

"Укргаздобыча" запустила две скважины общей производительностью более 200 тыс. кубометров газа в сутки, восстановив работу скважины 1975 года с помощью бурения бокового ствола и гидроразрыва пласта.

Экономика •   •  9947 просмотра
В Украине запустили еще две мощные газовые скважины

Российский военный обратился в Гаагу, чтобы свидетельствовать о преступлениях российской армии

игорь саликов, бывший российский военнослужащий и соучредитель ЧВК "Редут", подал заявление о даче показаний в Гааге относительно военных преступлений российской армии и деятельности ЧВК.

Война •   •  15700 просмотра
Российский военный обратился в Гаагу, чтобы свидетельствовать о преступлениях российской армии

Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях

В Киевской области открылась фабрика-кухня для организации школьного питания, где можно готовить до 10 тысяч обедов в день. Еще один подобный объект вскоре планируется открыть в Харьковской области.

Общество •   •  13451 просмотра
Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях

"Киевстар" после кибератаки планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета

Киевстар восстановил 99% своих базовых станций и все основные услуги после хакерской атаки и планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета.

Общество •   •  16931 просмотра
"Киевстар" после кибератаки планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета

В Минздраве рассказали, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что решения медико-социальных экспертных комиссий могут быть обжалованы в течение месяца либо путем повторного осмотра, либо в суде. В случае отказа можно подать апелляцию в Центральную медико-социальную экспертную комиссию или обратиться в суд не позднее шести месяцев с момента получения решения.

Общество •   •  13303 просмотра
В Минздраве рассказали, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии

В Киеве ремонт моста Метро не повлияет на работу подземки - КГГА

Ремонтные работы по укреплению опор моста Метро в Киеве начнутся в следующем году и не приведут к перебоям в работе метрополитена, уверяет Руслан Кандибор из Киевской городской государственной администрации.

Общество •   •  14668 просмотра
В Киеве ремонт моста Метро не повлияет на работу подземки - КГГА

Экономика Украины следующие три года будет расти со снижением инфляции до 6,9% в 2026 году - прогноз правительства

Прогнозируется, что экономика Украины вырастет на 4,6% в 2024 году с последующим ускорением в последующие годы, а инфляция, как ожидается, будет стабильно снижаться в течение следующих трех лет.

Экономика •   •  15431 просмотра
Экономика Украины следующие три года будет расти со снижением инфляции до 6,9% в 2026 году - прогноз правительства

Оккупанты на Купянском направлении массово болеют "мышиной лихорадкой" - ГУР

Российские войска на Купянском направлении столкнулись со вспышкой "мышиной лихорадки" из-за ненадлежащего зимнего обмундирования и отсутствия медицинской помощи, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Война •   •  24249 просмотра
Оккупанты на Купянском направлении массово болеют "мышиной лихорадкой" - ГУР

Затопленные аэропорты и крокодилы, плавающие по улицам: Австралию накрыло мощное наводнение

Более 300 жителей были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном. Автомобильные и железнодорожные пути заблокированы, дома затоплены, а город Кернс рискует остаться без чистой воды.

Новости Мира •   •  21951 просмотра
Затопленные аэропорты и крокодилы, плавающие по улицам: Австралию накрыло мощное наводнение