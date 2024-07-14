На фронте, как в прямом, так и переносном смысле, очень горячо. Силам обороны донимает аномальная жара, от которой также страдают военная техника. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

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"На фронте, как в прямом, так и переносном смысле очень горячо. Несмотря на то, что враг активно проводит свои боевые действия, наших защитников донимает, как и всех граждан, такая аномальная жара. Если нет боевых действий, спасаются прохладной водой, обливаниями. Наши защитники, как и все нормальные люди, страдают от жары. И техника страдает, потому что есть и перегрев не только от активного использования, например, артиллерии или минометов, а и автомобильная техника", - сказал Волошин.

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Напомним,

По состоянию на утро в оперативной зоне ОСУВ "Хортица" произошло 38 боевых столкновений. Оккупанты пытаются растянуть силы и средства ВСУ по разным направлениям, чтобы атаковать на разных направлениях. Однако, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь территории Украины.