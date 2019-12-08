Особый статус Донбасса не будет обсуждаться во время "нормандской встречи" - Разумков

"Ничего выставляться в нормандском формате не будет. Зеленский говорил, что после этих встреч будет дополнительная позиция, которая будет более подробно проговариваться украинским обществом и обсуждаться в ВРУ. Зеленский не отходит от этих позиций и красных линий. Я думаю это правильный подход. По возвращении с нормандской встречи будет более качественная дискуссия по этому поводу", - отметил Разумков, комментируя позицию Зеленского, который пообещал новую версию закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после успешных переговоров во время встречи в нормандской формате.