Особливий статус Донбасу не обговорюватимуть під час "нормандської зустрічі" – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час нормандської зустрічі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі, не буде обговорюватися питання особливого статусу Донбасу. Про це заявив у ефірі одного з каналів голова ВРУ Дмитро Разумков, передає УНН.
"Нічого презентуватися в нормандському форматі не буде. Зеленський говорив, що після цих зустрічей буде додаткова позиція, яка буде більш детально проговорюватися українським суспільством і обговорюватися у ВРУ. Зеленський не відходить від цих позицій і червоних ліній. Я думаю це правильний підхід. Після повернення з нормандської зустрічі буде більш якісна дискусія з цього приводу", - зазначив Разумков, коментуючи позицію Зеленського, який пообіцяв нову версію закону про особливий статус Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що законопроект про особливості самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей можна буде обговорювати після успішних переговорів під час зустрічі в Нормандському форматі.