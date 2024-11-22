ОП работает в обычном режиме с соблюдением мер безопасности после предупреждений об угрозе атаки - спикер Президента

Офис Президента Украины работает в обычном режиме с соблюдением правил безопасности, несмотря на то, что заседание Верховной Рады 22 ноября отменили из-за потенциальной угрозы обстрела правительственного квартала, заявил в комментарии "Суспільне" пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, пишет УНН.

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"Офис Президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности", - цитирует "Суспільне" Сергея Никифорова.

Накануне источники "Суспільне" сообщили, что депутатов Верховной Рады предупредили о потенциальной угрозе обстрела правительственного квартала.

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