Минимизировано количество людей в Кабмине, ОП и других госорганах из-за потенциальной угрозы обстрела - нардеп

Заседание Верховной Рады 22 ноября отменили из-за потенциальной угрозы обстрела правительственного квартала. Минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе.

Об этом в комментарии Суспільному заявил нардеп от «Слуги Народа» Никита Потураев, передает УНН.

Повышенная угроза ракетной атаки. Поэтому не только было принято решение об отмене заседания, но и все службы Рады и секретариаты комитетов сегодня также не работают. Так же как минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе

По его словам, местных жителей и тех, у кого офисы в правительственном квартале, также предупреждали об опасности.

Общая цель - уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне. Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Совета, но и всех, кто там работает и живет

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк также сказал, что заседание отменили из-за наличия информации о вероятности обстрелов.

Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение, и, поскольку ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю. Хоть кто-то считает Раду центром принятия решений