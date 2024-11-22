Минимизировано количество людей в Кабмине, ОП и других госорганах из-за потенциальной угрозы обстрела - нардеп
Киев • УНН
Заседание Верховной Рады отменили из-за потенциальной угрозы ракетного удара по правительственному кварталу. Минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других госорганах в этом районе.
Заседание Верховной Рады 22 ноября отменили из-за потенциальной угрозы обстрела правительственного квартала. Минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе.
Об этом в комментарии Суспільному заявил нардеп от «Слуги Народа» Никита Потураев, передает УНН.
Повышенная угроза ракетной атаки. Поэтому не только было принято решение об отмене заседания, но и все службы Рады и секретариаты комитетов сегодня также не работают. Так же как минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе
По его словам, местных жителей и тех, у кого офисы в правительственном квартале, также предупреждали об опасности.
Общая цель - уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне. Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Совета, но и всех, кто там работает и живет
Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк также сказал, что заседание отменили из-за наличия информации о вероятности обстрелов.
Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение, и, поскольку ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю. Хоть кто-то считает Раду центром принятия решений
Накануне источники Общественного сообщили, что депутатов Верховной Рады предупредили о потенциальной угрозе обстрела правительственного квартала.
Дополнение
Зеленский заявлял, что 21 ноября россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.
Украина ожидает результатов выводов относительно того, каким типом новой ракеты армия рф нанесла удар по Украине.
Западный чиновник в комментарии заявил ABC News, что на Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины.