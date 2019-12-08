ООС: за сутки боевики трижды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
По информации прессслужбы, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
Напомним, 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.