ООС: за сутки боевики трижды нарушили режим тишины

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 63907 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По информации прессслужбы, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские Национальные Новости

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