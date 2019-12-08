ООС: за добу бойовики тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Всі обстріли укріплень українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": неподалік Мар'їнки та Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.